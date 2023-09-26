Usulsüzlüklerle anılıyordu: AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:27

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydın, istifa açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve teşkilat başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür etti.

Aydın'ın istifa açıklaması şöyle:

"Kıymetli Diyarbakırlı Hemşehrilerimiz..

Yaklaşık 3 yıldır sürdürmekte olduğum Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunuyorum.

Peygamberler ve Sahabeler Diyarında bu onurlu görevi yapmak üzere beni görevlendiren, bu şehrin çocuklarına hizmet edebilme fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibi ile koordinatörlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yoğun ve meşakkatli süreç içerisinde beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz; yönetim kurulumuzdaki mesai arkadaşlarıma, Vekillerimize, MKYK üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve beraber çalıştığımız tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

'USULSÜZ İŞE ALIM'LARLA ANILIYOR

Hakkında daha önce çeşitli soruşturmalar açılan AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, son olarak "usulsüz işe alım" iddialarıyla gündeme gelmişti. Şerif Aydın'ın, özel kalemi ve yakın akrabası S.S.'nin kız kardeşini yüksek maaşla işe aldırdığı öne sürülmüştü.