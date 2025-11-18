Vali Gül'den 'zehirlenmeme' tavsiyesi: 'Etin kilosu 800 lira, 600 liraya sucuk satıyorlarsa et olmadığını anlamamız lazım'

İstanbul Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Cemil Taşçıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Servet Böcek hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğun ardından baba Böcek de yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında midyeci, lokumcu, kokoreççi ile kafe işletmecisi tutuklandı.

Bir ailenin yok olduğu olayın kesin nedeni ve sorumlularının ortaya çıkması için soruşturma sürerken İstanbul Valisi Davut Gül'den yurttaşlara gıda güvenliğiyle ilgili çeşitli "tavsiye"ler geldi.

Ekol TV'de konuk olan Vali Gül, gıda güvenliği konusunda vatandaşlara da uyarılarda bulunarak "Merdiven altı işletmelerde yeme içme meselesi konusunda biraz daha mesafe koymamız lazım. Etin kilosu 800 lira. Eğer sizi 600 liraya sucuk satıyorlarsa bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım. Bir hile vardır. Bu tip durumlarda 112'ye bildirirlerse mutlaka arkadaşlarımız gerekeni yaparlar" çağrısında bulundu.

"BU İNSANLAR DURDUK YERE ÖLMEDİ"

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin ise "Şundan dolayı zehirlendi demek birini peşinen suçlamak anlamına geliyor ama insanlar da durduk yere ölmedi. Bunun bir sorumlusu vardır bu yüzden bir soruşturma yürütülüyor. Burada bize düşen sabırla bu süreci beklemek. Şundan emin olacağız, buna sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili kuvvetli şüphe bulunduğunu belirten İstanbul Valisi, "Midyeci, lokumcu ve otel kapatıldı, yani bunlarda tabii kuvvetli şüphe var. Dolayısıyla da ondan dolayı kapatıldı" bilgisini paylaştı. Adli Tıp'ın raporuna göre, bu işletmelerle ilgili bir değerlendirme yapılacağını dile getirdi.