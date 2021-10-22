Valilik kararı: Cezaevleri çevresinde toplanma ve yürüyüşlere yasak
Şanlıurfa Valiliğince ceza infaz kurumları yakınlarında toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 7 gün süreyle yasaklandı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden bir dizi karar alındı.
Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırının 1 kilometre mesafe içerisinde yapılacak 'Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi etkinlikler, 21-28 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır."
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Bloomberg, faiz kararını böyle duyurdu
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- AKP'den ilk 'indirim' açıklaması
- Eski bakan oğlunu 'TÜGVA' hakkında uyardı iddiası
- Türkiye, kara para aklama konusunda ‘gri liste’ye alındı