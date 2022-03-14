Van'da nevruz öncesi gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

14 Mart 2022 Pazartesi, 16:53

HDP'nin Van'da 20 Mart'ta düzenleyeceği Nevruz mitingi öncesi Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada kararla "can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı" bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Van ili coğrafi sınırlarında 15 Mart'tan geçerli, 29 Mart da dahil olmak üzere 15 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."