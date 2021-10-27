“Vatandaş ekonomik çıkmazda, Bakan ortada yok!”

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, hayat pahalılığının her sektörde derin bir yara açtığını vurguladı.

Doların ani yükselişi, Türk lirasının değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına gelen fahiş zamlar nedeniyle yurttaşların alım gücünün oldukça düştüğünü, halkın neredeyse ekmek alamaz hale geldiğini dile getiren Dr. Şevkin, esnaf ve sanatkarın da çıkmaza sürüklendiğini dile getirdi.

Dolar kurundaki artış nedeniyle her sektörde fiyat artışı yaşandığını esnafın da işin içinden çıkamadığını ifade eden Dr. Şevkin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre bu yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 11 bin şirketin tasfiye edildiğini, 24 bin 359 şirketin ve gerçek kişi ticari işletmesinin kapandığını, 21 bin 589 şirket ve ticari işletmenin ise re’sen (daha önce kapandığı halde kapanış işlemi yapılmayanlar) kapatıldığını ifade etti.

BAKAN ELVAN KAYIP!

CHP Grup Danışmanlığı’nın hazırladığı verileri paylaşan Dr. Şevkin, 100 bin 532 şirket ve ticari işletmenin faaliyete başladığı bu dönemde toplam 57 bin 656 şirketin ve ticari işletmenin de tasfiye, kapanma ve re’sen kapatılma yoluyla kapandığını kaydetti. Dr. Şevkin, kapanan şirket ve ticari işletme sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin 700 adet arttığını vurguladı.

İktidarın ekonomiye dair hiçbir önlem almadığına işaret eden ve tüm bunlar yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın ortalarda görünmediğini, sesinin çıkmadığını kaydeden Dr. Şevkin, aynı dönemde 71 bin 344 esnaf ve sanatkarın esnaf sicilinden terkin edildiğini, terkin edilenlerin sayısının geçen yıla göre 1626 adet arttığını vurguladı.

TARIM DA İÇLER ACISI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevindirme kurumu haline gelen TÜİK’in belirlemelerine göre mal ve hizmette tarım girdi fiyatlarının Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, geçen yılın Ağustos ayına göre de yüzde 28,7 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Asıl artışlar bundan çok daha fazla. Çiftçinin traktörü, tarlasındaki ürünü, ahırındaki ineği bile haczediliyor” diye konuştu.

Son bir yılda enerji ve yağ giderlerinin yüzde 21,7, gübre giderlerinin yüzde 66,7, yem fiyatlarının yüzde 31,3, makine bakım giderlerinin yüzde 26,5 oranında artış kaydettiğine işaret eden Dr. Şevkin, yıllık bazda tohum ve dikim materyalinde yüzde 9,9, tarımsal ilaçlarda yüzde 11,8, veteriner harcamalarında ise yüzde 16,6 oranında artış yaşandığını, çiftçilerin bu giderlere ilişkin fiyat artışlarının çok daha yüksek olmasından yakındığını ifade etti.

CHP’li Dr. Şevkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm bu sorunlara karşın ekonominin adeta güllük gülistanlık ilerlediğini söylemesinin vatandaş nezdinde şaşkınlıkla karşılandığını, halkın artık dayanacak halinin kalmadığını sözlerine ekledi.