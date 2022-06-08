Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Maduro, başkant Ankara'da beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal’in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum" yazdı.
Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız" ifadelerini kullandı.
Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.
Maduro bugün Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.
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