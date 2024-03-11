Murat Kurum canlı yayında gülerek itiraf etti: 'Ehliyetsiz araç kullandım'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 00:32

Güncelleme: 11.03.2024 - 00:48

İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı lüks aracın sonucu Oğuz Murat Acı'nın ölümüne yol açtıktan sonra annesi yazar Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı tespit edilen 17 yaşındaki T.C.'ye ilişkin haberler gündemde yerini korumaya devam ediyor.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 17 yaşında trafik suçu işlediğini itiraf etti. Kurum, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel’in konuğu oldu.

Kurum, Ersoy’un “Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?” sorusuna; "Bir kere şey aldım. yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba kullanmayı biliyordum" yanıtını verdi.

"EHLİYETSİZ ARABA KULLANDIM"

Kurum, Ersoy’un “Yapmamışsınızdır onu bence” tepkisine gülerek, "Yaptım. Ehliyetsiz araba kullandım" diye yanıt verdi.

Kurum şunları söyledi:

"Oluyor, oluyor. Ne söylesek hemen akşam haberlerde görüyoruz. Yani atıyorum bir yere gidiyorum. Tabi çok yoğun programlarımız bizim. Sabah başlıyoruz 09.00'da gece 02.00'a kadar. 8-910 tane program. Gidiyorsun her yerde konuşuyorsun. Orada bazen Küçükçekmece'ye gittik geçen. Büyükçekmece demişim. Veya işte şantiyede bareti takıyoruz ya.. Kafamıza takıcaz nereye takacağız başka. Orada konuşırken işte Bareti ayağımıza geçirmemizi, işte kafamıza falan derken hemen orada haber yapıyorlar."

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan Oğuz Murat Acı ile İbrahim Gümüş, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Acı, hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, anne-oğulun önce İstanbul Havalimanı'na, sonra da uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Başsavcılık, 18 yaşından küçük sürücü ile annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı göndermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T.C. ile annesi Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildiğini, 2 Mart'ta uçakla Mısır'a giden iki şüphelinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini ve şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edildiğini söylemişti.

Tunç, "Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.