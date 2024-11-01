Balbay'dan çarpıcı "Saray" kulisi!

01 Kasım 2024 Cuma, 17:10

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" ile suçlanarak tutuklanması ve yerine kayyum atanması siyasetin gündeminde.

Ana muhalefet partisi konuya ilişkin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde sert mesajlar verdi. Cumhur İttifakı ve muhalefetin yaşananlara ilişkin tutumunu Cumhuriyet TV yayınında değerlendiren Cumhuriyet Gzetesi Yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'nin bir süredir konuştuğu yeni "çözüm süreci" olasılığına ilişkin iktidarın stratejiler belilediğini ifade etti.

Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasını sert eleştiren Balbay, "Suçtan suçluya gidilmek yerine bir kişiden suça gidiliyor. Ahmet Özer'in çevresi, arkadaşları, geliri üzerinden suç üretilmeye çalışılıyor. Biz bunu Ergenekon, Balyoz davalarından biliyoruz" dedi.

"KARANLIK BİR SENARYOYA HAZIRLANIYORLAR"

CHP'nin bu süreçte iktidar tarafından yıpratılacağını söyleyen Balbay, "48 saattir Ankara'da sarayda pişen bacadan tütenleri kokluyoruz. Geçmişteki Açılım sürecinde devletin Terör örgütü ile görüşmesi için yasa çıkmasından Doğu'da taş üstünde taş bırakmamaya uzanan bir süreç yaşandı. Söyleyeceklerim ürkütücü olabilir ama her iki yola da çıkan bir harita hazırlandı. Dem Parti ve Öcalan'a yapılan çağrı ile şefkatli devlet havası var. Bir süre sonra 'Uzattığımız ele cevap veren olmadı' diyecekler. O arada PKK terör örgütü de eylem yapabilir. Bu eylemleri gösterip siyaseti terörize edecekler. Dem Parti'yi terörist ilan edip CHP'yi de onun yanına koyacaklar. Karanlık bir senaryoya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.



