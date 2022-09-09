CHP'li Özgür Özel tepki gösterip A Haber'in sorusunu cevaplamadı: 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'

09 Eylül 2022 Cuma, 10:12

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'e HDP hakkında sözlerini çarpıtmasından dolayı sert tepki gösterdi.

Ekranda, Özgür Özel’e ait bir görüntünün altına verilen yazıda Özel, HDP seçmenine yönelik ‘ikinci sınıf seçmen’ demiş gibi gösterildi.

Dün gerçekleşen basın toplantısında ise Özel, konuya ilişkin tepki gösterdi.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Değil mi ki A Haber dün akşam o haberi yapan, ne meslek ahlakına ne kişisel ahlaka sığmayan, kopyalayıp yapıştırıp demediğimiz lafı dedi diye yaptıran akla, sunucuya da demiyorum montajcıya da… Özgür Bey bugüne kadar her sorunuzu cevapladı. Ama sırf sana inattan A Haber’in bu sorusunu sen cevaplayacaksın. Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi. Demediğim lafı dedirtiyorsun ya bunu da sen cevapla kardeşim.”