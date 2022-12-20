Tuncay Mollaveisoğlu, Vural Avar'ın ölmeden önceki sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı

20 Aralık 2022 Salı, 21:23

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde yaşamını yitirdi.

Emekli generallerden Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar’ın uzun süredir demans hastası olduğu biliniyordu.

Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan, agresif hareketlerde bulunduğu belirtilen emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasında 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Avar’ın ölümüyle cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10'u kaldı.

"İÇERDE DİRİ DİRİ HÜCREYE GÖMÜLEN 85-90 YAŞINDAKİ DİĞER EMEKLİ ASKERLER NE OLACAK?"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, emekli korgeneral Vural Avar'ın ölmeden önce son dönemdeki sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

İçerde diri diri hücreye gömülen 85-90 yaşındaki diğer emekli askerler ne olacak? Onların da yakınları sevenleri bir gün aynı acı haberi alacaklarının endişesi ile yaşıyorlar.

Kara, kapkara bir dönem..

Yitip giden hayatlar geri gelmiyor.. — Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) December 20, 2022

Mollaveisoğlu, "O acılar içinde eşi Tuna’yı sormuş. Tuna hanım hastaneye gelmiş. Ama eşini bir dakika görmesine dahi savcı izin vermemiş. Hapishanede eşini görürsün yanıtını almış. Vural ağır sağlık sorununa rağmen iki günde hastaneden taburcu edilip hapishane revirine kaldırılmış. Durumu daha da kötüleşmiş. Yoğun bakımdan hapishane revirine…" ifadelerine yer verdi.

"EŞİNİ BİR DAKİKA GÖRMESİNE DAHİ SAVCI İZİN VERMEMİŞ"



Mollaveisoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:



28 Şubat davasında ömür boyu hapse çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar dün gece cezaevinde kaldığı odada vefat etti.





Tutuklu e.askerlerden Çetin Doğan’ın eşi ile konuştum. Avar hapishaneye parkinson hastalığı ile girmiş. Hücrede alzheimere yakalanmış. Hastalığı ilerlemiş.





Banyoda düşüp kaburgasını kırmış. Kaburga akciğeri delince akciğeri su toplamış. Hastaneye kaldırmışlar. Akciğerde biriken suyu boşaltmışlar. O acılar içinde eşi Tuna’yı sormuş. Tuna hanım hastaneye gelmiş. Ama eşini bir dakika görmesine dahi savcı izin vermemiş.





Hapishanede eşini görürsün yanıtını almış. Vural ağır sağlık sorununa rağmen iki günde hastaneden taburcu edilip hapishane revirine kaldırılmış. Durumu daha da kötüleşmiş. Yoğun bakımdan hapishane revirine…



"KARA, KAPKARA BİR DÖNEM.. YİTİP GİDEN HAYATLAR GERİ GELMİYOR.."

