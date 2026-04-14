X'e erişim sorunu: Kullanıcılar 'Bir sorun oluştu' uyarısı alıyor! X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 14 Nisan X erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X’te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorunu, kullanıcıların akış yenileyememesi ve içeriklere ulaşamamasıyla gündeme geldi.

Gün içerisinde artan hata bildirimleri sonrası platformda kesinti olup olmadığı araştırılıyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

14 Nisan itibarıyla X kullanıcılarının bir kısmı platform akışında “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaştı.

Bu hata, özellikle mobil uygulama ve web sürümünde akışın yüklenmemesiyle birlikte ortaya çıktı.

Kullanıcı raporları ve hata bildirim sitelerindeki veriler, sorunun kısa süreli dalgalanmalar halinde yaşandığını gösterdi. Bu nedenle platformun tamamen çöktüğünden ziyade, bölgesel veya anlık erişim sorunlarının yaşandığı değerlendiriliyor. Bu nedenle mevcut durum, genel erişim sorunu olarak değerlendiriliyor.

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

Bu tür hata mesajları genellikle sunucu yoğunluğu, sistemsel güncellemeler veya teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor.

Özellikle aynı anda çok sayıda kullanıcının platforma erişmeye çalışması, geçici yüklenme sorunlarına neden olabiliyor.

KULLANICILAR "ERİŞİM SORUNU" HATASI BİLDİRDİ

Şu ana kadar X tarafından resmi bir kesinti açıklaması yapılmadı.

Ancak kullanıcı deneyimleri ve ekran hataları, sorunun platform kaynaklı olabileceğini gösteriyor.