Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu görsellerle paylaştı: İhanet projesi adım adım yok ediyor

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:27

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:27

AKP'nin Kanal İstanbul dayatmasının henüz proje aşamasına dahi geçmeden kentin doğal mirasına vermeye başladığı zarar Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından ortaya konuldu.

Koordinasyon, Arnavutköy-Karaburun ve Arnavutköy-Dursunköy arasında kanal yapılacağı söylenen bölgedeki yapılaşmaya dair geçen ay yaptığı keşfe ilişkin bilgilendirme notu paylaştı.

"İNŞAATLAR ALDIRMADAN YÜKSELİYOR"

"İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) planları içinde kalan sadece 18 km’lik bu hat boyunca oluşan yapılaşma bile kanal projesiyle beraber İstanbul’un kuzeyinde nasıl bir betonlaşma ve nüfus yığılması yaşanacağının resmi" denilerek paylaşılan görseller şu ifadelerle anlatıldı:

"Bu bilgi notunda göreceğiniz inşaat projeleri Arnavutköy’ün Karadeniz’ye yakın mahallelerinde, Terkos Gölü etrafında ve Sazlıdere barajı yakınlarında tarım alanlarının ve ormanlık alanların imara açılması anlamına geliyor. Durusu, Baklalı, Dursunköy’deki tarım alanlarının rezerv yapı alanı ilan edilmesiyle imara açılması hem bölgede yaşayan köylülerin geçim kaynaklarından olmasına, hem kendine yetemeyen mega kent İstanbul’un gıda ihtiyacına katkıda bulunacak geniş tarım alanlarının yok olmasına neden oluyor. Ayrıca bu bölgedeki içme suyu varlıkları olan Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı İstanbul’un temiz içme suyu ihtiyacının %29’unu karşılıyor. Hem Terkos Gölü hem de Sazlıdere etrafında içme suyu havzasıdır tabelalarına aldırmaksızın inşaatlar yükseliyor."

Arnavutköy-Dursunköy ve Arnavutköy-Karaburun arasında inşa edilmeye başlanan ve Yenişehir Evleri Arnavutköy adını verilen projeden fotoğraflar "Fotoğraflarda projenin kapladığı alanın büyüklüğünü, tam olarak tarım alanları üzerine kurulduğunu ve hatta inşaat alanlarının önünde hala hayvancılığın devam ettiğini ve koyun sürülerinin mera alanlarının betona boğulmak üzere olduğunu göreceksiniz" denilerek paylaşıldı.

Aynı noktanın Haziran 2024 tarihindeki Google Street Wiev görüntüsü.

Aynı noktanın Temmuz 2019 tarihindeki Google Street Wiev görüntüsü.

LÜKS KONUT İNŞAATLARI

Billgilendirme notunda, bölgede devam eden yapılaşmaya ilişkin villa tipi bina inşaatların görsellerinden örnekler verilerek şöyle denildi:

"Karaburun ve Durusu arasındaki lüks konut inşaatları kanal ve yenişehir projesinin gizlenen yüzü. Orman ve göl manzaralı evler yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Yok edilen ormanlar ve İstanbul’un temiz su varlıklarından biri olan Terkos gölü. Durusu’da yaşayanlar yıllarca su koruma alanında oldukları için çatılarını bile onaramadıklarını anlattılar. Oysa şimdi mahkemelerin iptal ettiği imar planlarına dayanarak Terkos gölü etrafında lüks konut inşaatları yükseliyor."

Aynı noktanın Temmuz 2019 tarihindeki Google Street Wiev görüntüsü.

"BÜTÜN MARMARA İÇİN YIKIM"

Notun sonuç bölümünde şöyle vurgular yapıldı:

"2019 yılının sonunda kanal projesinin ÇED raporunun yayınlanmasıyla kurulan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu bu projenin getireceği yıkıma karşı başta İstanbul halkı olmak üzere tüm Türkiye’deki doğa ve yaşam savunucularının desteğini alarak yoluna devam etti. Bugün geldiğimiz noktada kanala dair süslü sözler ortaya atılmıyor, derin bir sessizlik var. Ancak İstanbul’un kuzeyindeki şehirleşme daha büyük bir felaketin habercisi. TOKİ’nin hedefinde şimdi de Sazlıbosna var. Projenin ihaleleri yapılmaya başlandı. İstanbul’un kuzeyini imara açmak İstanbul’a ihanettir. Bu sözün sahipleri rant uğruna kenti kuzeye doğru büyütürken insanların geçim kaynaklarını yok ediyor, insanları sürgün ediyor. Bütün Marmara Bölgesi açısından ise büyük bir ekolojik yıkımın adımlarını atıyor. Kanal ve Yenişehir projesinin iptal edilmesini istiyoruz. İstanbul’un ve ülkemizin geleceği için Ya Kanal Ya İstanbul."

Bilglendirme notunun tamamı için buraya tıklayabilirsiniz.