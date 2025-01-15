Yalçın Akdoğan: Devlet Bey'in konuşmasını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:52

"Çözüm Süreci" döneminde Başbakan Yardımcılığı görevinde olan Yalçın Akdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri 'Abdullah Öcalan' çağrısıyla başlayan yeni 'süreç' için konuştu.

Habertürk TV’ye konuk olan Prof. Dr. Yalçın Akdoğan, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. “Kahvaltı yapıyorduk, bir anda çatal elimden düştü. Eşim deprem olduğunu sandı ama ben ‘Daha önemli bir şey oluyor’ dedim" diyen Akdoğan, Bahçeli’nin konuşmasını siyasi arenada alışılmadık derecede ileri bir adım olarak değerlendirdi.

"DEVLET BEY BİR MİSYON ÜSTLENİYOR"

Bahçeli’nin açıklamalarını “yüksek siyaset” olarak nitelendiren Akdoğan, bu çıkışın yalnızca günlük politikaların ötesinde, stratejik bir paradigma değişikliği anlamına geldiğini söyledi. “Devlet Bey, siyasi gündem oluşturma ve farklı konulara dikkat çekme açısından önemli bir misyon üstleniyor. Bu adımlar, Türkiye’nin iç ve dış politika dinamiklerini yeniden şekillendirebilir” diye ekledi.

Akdoğan, bu süreçte Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki rolünü de hatırlatarak, “Bahçeli’nin geçmişteki eleştirilerinin dahi hükümete esneklik sağladığını ve ulusal güvenlik perspektifinden bakıldığında önemli olduğunu” belirtti.

"ÖRGÜT ÖCALAN'A DİRENEMEZ"

DEM Parti’nin süreçteki rolüne de değinen Akdoğan, Abdullah Öcalan’ın PKK üzerindeki etkisinin halen güçlü olduğunu öne sürerek “Öcalan’ın cezaevinden verdiği mesajlar örgüt üzerinde önemli bir etkiye sahip. Eğer Öcalan kesin ve kararlı bir talimat verirse, örgütün buna direnmesi kolay olmaz” dedi.

"KÜRESEL DİNAMİKLERLE DE İLGİLİ"

Bahçeli’nin çıkışının yalnızca iç siyasetle değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel dinamiklerle de ilgili olabileceğini söyleyen Akdoğan, bu süreçte devletin zayıf olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Devlet, terörle mücadelede güçlü bir konumda. Bu süreç, devletin ulusal güvenliği sağlamlaştırma ve bölgesel denklemde yeni bir strateji oluşturma adımları olarak değerlendirilmeli” dedi.



