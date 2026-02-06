Yalova Valisi açıkladı: 8 firari IŞİD'li aranıyor

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında Valilik binasında ‘2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Eren Deneri ve basın mensupları katıldı.

Kent genelinde 2024-2025 yılında yapılan operasyonlara yönelik bilgilendirmede bulunan Vali Usta, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili de konuştu.

Vali Usta, “Terörle mücadele kapsamında, terör örgütüne yönelik toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 224 şahıs gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan 59’u ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden salıverilmiş, 165 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiş, 71’i tutuklanmış, 77’si adli kontrol şartıyla, 17’si ise savcılıktan salıverilmiştir, 10 şahıs ise faili firar durumda olup, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. TEM suçları kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs tutuklanıp, 19 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu kapsamda tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 344 oranında artış, adli kontrol uygulamasında ise yüzde 305 oranında artış yaşanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü’müzce, PKK terör örgütüne yönelik olarak ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık’ suçundan 3 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 2 şahıs kolluktan serbest, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Vali Usta, kentte terör örgütü IŞİD'le ilgili yapılan çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

“DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup, 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11’i savcılıktan, 49’u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir. ‘DEAŞ terör örgütüne üye olma’ ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından 23 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 65 şahıs tutuklanmış, 70 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır.”