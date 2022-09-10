İzmir'in kurtuluşunun kutlanması dert oldu: İktidara yakın İbrahim Karagül, tepki çeken paylaşımını sildi

10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:26

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarkan konserinin gerçekleştiği Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım doldu.

22.00'da sahneye çıkan Megastar Tarkan, şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen ve geçen günlerde Yeni Şafak'tan ayrılan İbrahim Karagül ise konser sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karagül, İzmir’in kurtuluşunun kutlanmasını “Sanırsınız Yunan İzmir’e geri döndü!” şeklinde yorumladı.

Karagül gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.

İşte Karagül'ün Twitter hesabından sildiği o tweet;