Yanıt veremedi hedef gösterdi
Cumhuriyet’in “Yurttaşın canı hiçe sayıldı” manşetiyle gündeme getirdiği, “Ankara-Sivas YHT hattındaki eksiklikleri” aktaran haberine yönelik açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iddialara yanıt vermek yerine gazetemizi ve muhabirimiz Sefa Uyar’ı hedef aldı.
Bakanlığın sosyal medyadan yapılan açıklamasında, gazetemizi ve muhabirimizi “partili” olmakla suçlayan bakanlık, haberin “projeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, kasıtlı, karalayıcı, tamamen yalan içerikli olduğunu” iddia etti. Sinyalizasyon sisteminin çalışır vaziyette olduğunu savunan bakanlık, “deneme seferlerinin yetersizliği” ve “afişlerde 2 saat olarak yazılan seferlerin 2 saat 55 dakika sürdüğü” iddialarını ise yanıtsız bıraktı
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