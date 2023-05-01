Yanıt veremedi hedef gösterdi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Bakanlığın sosyal medyadan yapılan açıklamasında, gazetemizi ve muhabirimizi “partili” olmakla suçlayan bakanlık, haberin “projeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, kasıtlı, karalayıcı, tamamen yalan içerikli olduğunu” iddia etti. Sinyalizasyon sisteminin çalışır vaziyette olduğunu savunan bakanlık, “deneme seferlerinin yetersizliği” ve “afişlerde 2 saat olarak yazılan seferlerin 2 saat 55 dakika sürdüğü” iddialarını ise yanıtsız bıraktı

