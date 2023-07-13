Yapıcıoğlu Cumhuriyeti hedef aldı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

“Siyaset kurumu, bir yüz yıl daha kaybetmemek için Türkiye’nin temel sorunlarıyla yüzleşmeli” diyen Yapıcıoğlu, “Öncelikle vesayetten ve ideolojiden arınmış, ötekileştirmeyen, inanç ve hayat tarzı dayatmayan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, toplumun inanç değerleriyle örtüşen, siviller tarafından yapılmış yerli ve adil yeni bir anayasa için acilen adım atılmalı. 100 yıl önce uygulanan bazı yanlış politikalar nedeniyle zamanla büyük bir soruna dönüşen Kürt meselesi, herhangi bir örgüte ve dış mihraka indirgenmeden adalet ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulmalı” dedi. Yapıcıoğlu’nun açıklamaları tepki çekti.

‘LAİK TÜRKİYE İLE KAVGA’

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; Yapıcıoğlu’nun, Cumhuriyetin ilk yıllarının yanı sıra “aklı, bilimi, tarihi, her şeyi hedef aldığını” vurgulayıp şunları kaydetti: “AKP iktidarı, kendi ağzından söylemeye çekindiklerini bunlara söyletiyor. Cumhuriyetin ilk yüz yılını kayıp yüz yıl olarak görüyorlar. Bu anlayış Atatürk’le, laik Cumhuriyetle, çağdaş ve bilimsel eğitimle, kadınlarını birinci sınıf yurttaş yapan Türkiye ile kavga etmek demektir. Osmanlı’nın büyükbaş hayvanını sayıp, kadınını nüfustan saymadığı coğrafyada Mustafa Kemal, kadını birinci sınıf yurttaş yaptı. Cumhuriyetin ilk yüzyılı budur. Bunlardan rahatsızlar. Türkiye’de Kürt sorunu yok. Türkler ve Kürtler birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdular.”

