Yapıcıoğlu'ndan, Hizbullah'tan yatan partilisine: 'Zulme uğradı'

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah davası kapsamında hapis yatan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç hakkında "Zulme uğradı ve beraat etti" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 21:44
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, İhya-Der davası kapsamında 2009'da gözaltına alınan Faruk Dinç hakkında "O dava FETÖ'nün yargıda hakim olduğu bir dönemde FETÖ'nün kumpas davalarından biridir. Ama o kumpas davasına rağmen o kardeşimiz bir zulme uğradı ve beraat etti." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, partilerinin Hizbullah ile ilişkilisi olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Ne Hizbullah ne de başka bir örgütle HÜDA PAR'ın ne organik ne inorganik bir bağı yoktur. Daha önce defalarca soruldu. 11 yıl önce partimizi kurduk. Onlarca defa net cevaplar verdik. Birileri ısrarla aynı şeyi tekrarlıyor. HÜDA PAR'ın parti programının hiçbir yerinde 'Biz federasyon istiyoruz' diye bir şey yok. Arkadaşlarımız defalarca programa bağlandı. Biz 'federasyon dahil herşey özgürcü savunulabilsin' diyoruz. Biz yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bu yeni anayasayı yaparken de milletin temsilcileri ortak noktada buluşulmalıdır. Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz. Biz saltanat değil cumhuriyetçi bakıyoruz. Evet biz ümmetçiyiz. Ümmetçi bakmak cumhuriyetçi olmaya engel değil."

AKP listelerinden Mersin 4. sıradan milletvekili adayı olan Faruk Dinç'in Hizbullah davası kapsamında hapis yattığı ortaya çıkmıştı. İhya-Der'in Taziye ve Cenaze Komisyonu üyesi olan Dinç'in evindeki aramada çıkan CD'de, ‘Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu’ tespit edilmişti.


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