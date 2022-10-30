Yargı, imam Halil Konakcı'nın kadınları hedef alan açıklamasını soruşturmaya gerek duymadı!
Kadınları hedef alarak “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Halil Konakcı hakkındaki suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verildi. Jet hızıyla alınan kararda, açıklamaların “düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, suç teşkil etmediği” savunuldu.
Hilafet çağrısı ve çeşitli vaazları ile tepki çeken imam Konakcı, kadınları giyimleri üzerinden hedef alırken erkeklere seslenerek “Kadın-erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi? Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” dedi.
Diyanet TV’de de, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Tesettür dediğimiz şey örtünmektir. Allah’ın bir emri” diye konuştu.
Avukat İsmail Çakmak, hem Konakcı hem de Bozkurt hakkında 31 Ağustos’ta suç duyurusunda bulundu.
‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ!’
Suç duyurusu hakkında Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan tarafından “işleme konulmama kararı” verildi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, anayasaya ve ifade özgürlüğüne işaret edilen kararda, “Bu düzenlemeler incelendiğinde ifade özgürlüğünün kişinin kendi fikrini herhangi bir baskı veya engelemeye maruz kalmadan dile getirmesi olduğu sonucuna varılır” denildi.
Kararda, sözlerin “düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, suç teşkil eden bir ifadenin bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşıldığı” savunuldu.
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