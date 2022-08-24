Hilafet çağrısı yapan İmam Halil Konakcı, 'oruç tutmayanların sopalanmasını' savundu
Daha öncesinde hilafet çağrısıyla gündeme gelen İmam Halil Konakcı, 'Namaz kılmamanın hukukta cezası var, şimdi uygulanmıyor olabilir, sopalama var' dedi. Konakcı'nın videosunu paylaşan CHP'li Alpay Antmen, "Laiklik karşıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendi söyleyemediği şeyleri bu meczuba söyletiyor" dedi.
Yaptığı hilafet çağrısı ve kadınları hedef alan "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" gibi sözleriyle gündeme gelen İmam Halil Konakcı, namaz kılmamanın ve oruç tutmamanın cezasının 'sopalanmak' olduğunu söyledi.
"ŞİMDİ UYGULANMIYOR OLABİLİR..."
Konakcı şöyle konuştu:
"Dinde zorlama var. Nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var. Sopalama var. Demek ki zorlama var.''
'KENDİ SÖYLEYEMEDİĞİ ŞEYLERİ BU MECZUBA SÖYLETİYOR'
Konakcı'nın söz konusu ifadeleri sarf ettiği görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşan CHP Milletvekili Alpay Antmen, "Laiklik karşıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendi söyleyemediği şeyleri bu meczuba söyletiyor" dedi.
Antmen'in konuya dair açıklaması şöyle:
"Bu adam bir cami imamı. Devlet memuru. Oruç tutmayanların ve namaz kılmayanların sopayla dövülmesi gerektiğini söylüyor. Atatürk ve laiklik karşıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendi söyleyemediği şeyleri bu meczuba söyletiyor. Tarihe kara leke olarak çoktan geçtiler bile."
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