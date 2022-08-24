İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu kez Cem Yılmaz var: 'Bunu söyleyen de, alkış tutan da...'
Daha önce kadınları ve dövmecileri hedef alan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı'nın, sosyal medya üzerinden yayınlanan vaazları gündem olmaya devam ediyor... Son olarak, Konakcı'nın, Cem Yılmaz'ın esprisini hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, son olarak da kadınları ve dövmecileri hedef alan Ankara Melike Hatun Camisi İmamı olarak bilinen Halil Konakcı'nın bir videosu daha gündem oldu.
Daha önce sosyal medya hesabından konserlerinde LGBT bayrağı açan sanatçıları hedef alarak gündeme gelen İmam Halil Konakcı, bu kez de komedyen Cem Yılmaz’ın esprisini hedef aldı.
"BUNA ALKIŞ TUTANLAR DİNDEN ÇIKMIŞTIR"
Konakcı, Cem Yılmaz'ın kadının yaratılışına ilişkin esprisini şu sözlerle hedef aldı:
"Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış."
Konakcı, "Bunu söyleyen de, buna alkış tutanlar da dinden çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
TSM ŞARKILARINI DA HEDEF ALDI
Halil Konakcı, konuşmasının devamında Türk Sanat Müziği'ndeki bazı parçalarda geçen sözleri dinleyenlerin ve o sözleri yazanların dinden çıktığını ileri sürdü.
Konakcı şunları söyledi:
"Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunları. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır."
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