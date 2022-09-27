Süleyman Soylu'nun yakın ekibinden 'istifa' açıklaması

27 Eylül 2022 Salı, 13:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabine toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edildi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden "affını" isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

Haberde, "Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiği belirtilirken, bazı çevrelerin bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor" denildi.

SOYLU'NUN YAKIN ÇEVRESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yarkadaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibi, medyada yer alan “Soylu istifa etti” haberlerini yalanlıyor. Bakanın görevinin başında olduğu ifade ediliyor"