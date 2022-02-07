Yargıda Birlik Derneği'nden Bekir Bozdağ'a ziyaret

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabul etti.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, göreve yeni atanan Bozdağ’a hayırlı olsun diyerek, "Güvenilir, adil bir sistemin inşasında önemli bir rol oynayacağınızı biliyoruz" dedi.

Yargıda Birlik Derneği'nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bozdağ, derneğin "Türk adalet sisteminde büyük bir başarıya imza attığını" söyleyerek "FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. FETÖ’ye karşı Yargıda Birlik'le beraber büyük bir mücadele verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hakimlerimiz sabaha kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar" dedi.

"Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur" diyen Bozdağ, dernek yöneticilerine "Yeni dönemde yargıda birlikte beraber neler yapabiliriz, adalete güveni nasıl artırabiliriz adına sizin öneri ve tavsiyelerinize ihtiyacımız vardır" diye seslendi.

Dernek Başkanı Birol Kırmaz da yeni görevinde Bakan Bozdağ'a başarı dileklerini iletti.







