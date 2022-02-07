Yargıda Birlik Derneği'nden Bekir Bozdağ'a ziyaret
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği yönetimini kabul etti. Bozdağ, dernek yöneticilerine yönelik konuşmasında "FETÖ’ye karşı Yargıda Birlik'le beraber büyük bir mücadele verildi" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabul etti.
Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, göreve yeni atanan Bozdağ’a hayırlı olsun diyerek, "Güvenilir, adil bir sistemin inşasında önemli bir rol oynayacağınızı biliyoruz" dedi.
Yargıda Birlik Derneği'nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bozdağ, derneğin "Türk adalet sisteminde büyük bir başarıya imza attığını" söyleyerek "FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. FETÖ’ye karşı Yargıda Birlik'le beraber büyük bir mücadele verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hakimlerimiz sabaha kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar" dedi.
"Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur" diyen Bozdağ, dernek yöneticilerine "Yeni dönemde yargıda birlikte beraber neler yapabiliriz, adalete güveni nasıl artırabiliriz adına sizin öneri ve tavsiyelerinize ihtiyacımız vardır" diye seslendi.
Dernek Başkanı Birol Kırmaz da yeni görevinde Bakan Bozdağ'a başarı dileklerini iletti.
İlgili Haberler
- Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ'dan FETÖ'ye övgüler
- Pelikan hedef almış Erdoğan talimat vermişti: İlker Başbuğ artık Adalet Bakanı Bozdağ ile karşı karşıya
- Metropoll son anketi paylaştı: 'Erdoğan mı rakibi mi?'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- 'Kesintinin arkasındaki buzdağı, özelleştirmedir!'
- Lüks markalar 'satılmayan ürünler' için yeni karar
- Elon Musk'ın projesi için dikkat çeken iddia
- Görür’den korkutan Marmara uyarısı
- İsrail Dubai'ye uçuşları durdurabilir
- '2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
- Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı!
- CHP İzmir'den 30 'fatura' protestosu: Zamları geri alın
- Papa'dan kadın haysiyetini aşağılamayın mesajı
- İBB Bilim Kurulu'ndan hızlı test çağrısı