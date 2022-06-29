Yargılanan emekli amirallere, ‘orduevi giriş yasağı’ gündemde

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

104 emekli amiral hakkında Montrö ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması önceki gün görüldü.

Duruşmada, henüz dava sonuçlanmadan emekli amiraller hakkında orduevine giriş yasağı konulması da gündeme geldi. Avukat Tuba Ceylan, bu karara karşı dava açtıklarını belirterek dosyaya 2018 tarihli bir AYM kararını sundu.

Söz konusu karara göre TSK sosyal tesislerine girişi, Genelkurmay başkanını eleştirmesinden dolayı yasaklanan emekli bir albayın başvurusunda hak ihlali kararı verildi. Kararda, “Kamu görevlileri de toplumun diğer bütün bireyleri gibi ifade özgürlüğünden yararlanır” vurgusu yapılarak şunlar kaydedildi: “Başvurucunun hem emekli bir asker ve dernek başkanı olması hem de gündemdeki davada emekli ve muvazzaf askerlerin yargılanıyor olması nedeniyle muhatabın açıklamalarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş olması eleştiri sınırları içerisinde ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmeli.”