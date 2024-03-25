Yargıtay Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:56

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla doldu.

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için bugün Yargıtay'da sandık kuruldu ve saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Ayrıca 7 oy boş kullanıldı ve 6 oy geçersiz sayıldı.

9 üye de seçimlere katılmadı.

İKİNCİ TURA KALDI

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimler ikinci tur oylamasına kaldı. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.

Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.