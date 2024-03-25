Yargıtay Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimi başladı. 5 adaylı seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:55
Yargıtay Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Abone Ol google-news

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla doldu.

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için bugün Yargıtay'da sandık kuruldu ve saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Ayrıca 7 oy boş kullanıldı ve 6 oy geçersiz sayıldı.

9 üye de seçimlere katılmadı.

İKİNCİ TURA KALDI

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimler ikinci tur oylamasına kaldı. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.

Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.


yargıtay üyesi haberleri Yargıtay Başkanı haberleri yargıtay haberleri

İlgili Haberler

Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma aşamasında satılan ev mal kaçırma sayıldı

Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma aşamasında satılan ev mal kaçırma sayıldı
Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor: Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak

Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor: Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay'da seçim günü: Dört ismin Akarca’ya rakip olarak çıkması bekleniyor

Yargıtay'da seçim günü: Dört ismin Akarca’ya rakip olarak çıkması bekleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'

AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!

Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’

Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’
Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…

Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…