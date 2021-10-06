Yargıtay'dan MHP'yi harekete geçirecek sonuç

06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:53

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin üye sayısındaki hızlı düşüş dikkat çekti. MHP’de 475 bin 338 olan üye sayısı 2 bin 146 azalarak 473 bin 192’ye geriledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı güncel verilere göre, CHP’nin üye sayıları ise artış gösterdi. Ağustos ayında 1 milyon 288 bin 226 üyeye sahip CHP, geride kalan iki ayda üye sayısını 11 bin 9 arttırdı. CHP’nin toplam üye sayısı 1 milyon 299 bin 235’e ulaştı.

İYİ PARTİ, ÜYE SAYISINI TOPLAM YÜKSELTTİ

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İYİ Parti, üye sayısını geride kalan iki ayda 16 bin 923 artırdı. Ağustos ayında 408 bin 696 üyeye sahip olan İYİ Parti, üye sayısını toplam 425 bin 619’a yükseltti.

Öte yandan Ahmet Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi'nin üye sayısı 34 bin 45’e, Ali Babacan'ın başında bulunduğu DEVA Partisi ise 12 bin 20 yeni üyeyle, 50 bin barajını aştı ve toplam 58 bin 418 üyeye ulaştı.