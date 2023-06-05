Yeni CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni MYK üyeleri açıklandı. Peki, Yeni CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:56
Yeni CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni Tanıtım Ve Halkla İlişkiler sorumlusu Aysu Bankoğlu oldu. Aysu Bankoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989'da Bartın'da doğdu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Üniversitesinde ve Amerika'da Cornell Üniversitesinde çeşitli eğitim seminerlerine katıldı. Bir süre İstanbul'da serbest avukatlık yaptı. Bankoğlu, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Bartın milletvekili olarak meclise girdi.


Aysu Bankoğlu MYK CHP

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