Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı kimdir? Zülkif Dağlı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:59

Güncelleme: 05.06.2023 - 13:59

Samsun'da yaşanan sağanak nedeniyle Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı gündem oldu. Dağlı, AFAD'da yaptığı açıkamada "Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunmakta. Meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinden kısa sürede müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı. Zülkif Dağlı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ZÜLKİF DAĞLI KİMDİR?

Zülkif Dağlı, 1966 yılında Antalya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlamasının ardından, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

ZÜLKİF DAĞLI'NIN KARİYERİ

Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 1989 yılında Uşak İli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ardından, 1993-1995 yılları arası Isparta Yenişarbademli Kaymakamı, 1995-1997 yılları arası Siirt Baykan Kaymakamı, 1997-1998 yılları arasında Çorum Bayat Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Ardahan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2002-2006 yılları arasında Kastamonu Vali Yardımcısı görevindeyken, geçici görevli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanlığı ile D.P.T. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Avrupa Birliği Mali Yardımları alanında çalıştı. 2006-2007 yıllarında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ve ardından 2008 yılında Isparta Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. 2009-2016 yılları arasında İzmir Vali Yardımcısı iken Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevlerini ifa etmiş olan Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 20.09.2016 ile 17.06.2020 tarihleri arasında Düzce Valiliği görevini yürüttü.

Kaymakamlık tezi olarak, İngiltere'de Yerel Yönetimlerin Yapısı ve İşleyişi konusunu çalıştı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde “Türkiye'de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi” isimli tez konusuyla birinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında “Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri'nin Yapısı, Fonksiyonları ve Çalışmaları” konusundaki çalışmasıyla ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında ATAUM Avrupa Birliği Uzmanlığını bitirdi. 2018 yılında Ankara Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında "6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli ile Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği" isimli tez konusu ile doktora eğitimini tamamladı. 18.11.2020 tarihinde Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanını aldı.

Zülkif Dağlı, 15 Ağustos 1999'da askerlik görevini tamamladı. 09.11.1990- 08.11.1991 tarihleri arasında 1 yıl İngiltere'de bulundu. Havacılık güvenliği, yerel yönetimler, bağımlılıkla mücadele, sosyal yardımların etkinlik ve verimliliği konularında ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda aktif rol aldı. Kamu Yönetimi bilimi alanında Kırsal Kalkınma, Kentsel Politikalar, Kamu Politikaları, Katılım ve Yönetişim alanlarında çalışmalar yaptı. Bu kapsamda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İşlevi; Türk Kamu Yönetim Kültürü Üzerine Değerlendirmeler; Türk Yönetim Tarihi; Tarım Arazilerinin Korunması; Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal ve Siyasal Hayata Katılımını Özendirici İşlevleri; Kamu Politikası Bağlamında Bağımlılıkla Mücadele; Bağımlılıkla Mücadele Politikasına İlişkin Muhtarların Algıları ve Rolleri; Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Din Görevlilerinin Rolü; Zekâ Oyunlarının Oyun Bağımlılığı ile Mücadeledeki Rolü; Nargile Bağımlılığı ile Mücadele; Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projeleri; Göç ve Göçmenlerin Sorunlarının Çözümü; Sürdürülebilir Turizm; Sağlık Turizmi Politikası; Doğa Turizmi ve Mobil Uygulamalar vb. konularda çeşitli makale, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında “Yeni Büyükşehir Modeli ve İl Sınırlarına Kadar Genişleyen Yerel Kamusal Hizmetler-Kocaeli ve Sakarya Örneği” isimli bir kitabı yayımlandı.

Zülkif Dağlı, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan atama kararıyla Samsun Valiliği görevine atandı.