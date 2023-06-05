Yeni CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:00

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni İdari Ve Mali İşler sorumlusu Bülent Kuşoğlu oldu. Bülent Kuşoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, 7 Ocak 1958'de Erzurum'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Polatlı'da tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığında hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Kuşoğlu, Aralık 2010 itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesi ve ayrıca 24, 25, 26 ve 27. dönem Ankara milletvekilidir.



