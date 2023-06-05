Yeni CHP MYK üyesi Hasan Efe Uyar kimdir? Hasan Efe Uyar kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:11

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:11

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni İşçi Sendikaları ve Stk ve Meslek Kuruluşları sorumlusu Hasan Efe Uyar oldu. Hasan Efe Uyar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HASAN EFE UYAR KİMDİR?

Hasan Efe Uyar, 1991 Yılında Amasya’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini memleketi Tokat/Erbaa’da tamamladı. 2010 yılında CHP Erbaa Gençlik Kolları Başkanı olarak, 12 Eylül Anayasa referandumunda HAYIR kampanyası yürüttü. Aynı yıl başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi süresince, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2015 yılından itibaren kendine ait hukuk bürosunda mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans Eğitimini devam ettirmektedir.

CHP’nin 27. Dönem Tokat 2. Sıra Mv. Adayı oldu. Halkevleri üyesidir. Halkevleri Hukuk Dairesi ve Çağdaş Avukatlar Grubu’nda aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.