Yeni CHP MYK üyesi Lale Karabıyık kimdir? Lale Karabıyık kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:15

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:15

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni İşveren Örgütleri sorumlusu Lale Karabıyık oldu. Lale Karabıyık'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

LALE KARABIYIK KİMDİR?

Lale Karabıyık, 22 Ağustos 1965'te Bilecik'te doğdu. Finans Profesörü; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1999 yılında doçent unvanını aldı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Finans Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. 8 ders ve araştırma kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 39 makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 7 tebliği ve araştırma ödülleri bulunmaktadır. Çeşitli basın ve yayın organlarında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleriyle yer aldı. Akademik görevlerinin yanı sıra UÜ İİBF Dekan Yardımcılığı, UÜ ÖYP Koordinatörlüğü, UÜ Senato Üyeliği, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Üniversiteler Ortak Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü gibi çeşitli idari görevlerde de bulundu.

25 ve 26. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Sırasıyla CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu, Eğitim Politikalarından, Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuş; bu dönemde tekrar Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. MYK ve Parti Meclisi Üyesidir.

LALE KARABIYIK'IN KİTAPLARI

Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınları, Bursa 2010,

Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Etkileri. Marmara Kitabevi Yayını, Bursa 2004.

Türkiye’de Finans Tarihi, 2001.

Gümrük Birliğinin Türkiye Üzerine Etkilerinin Kobi’ler Açısından Araştırılması, KOSGEB, 1997.

Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri, 1996

Tekdüzen Hesap Planına Göre Örneklerle Envanter ve Değerleme 1997

ÖZEL YAŞAMI

Lale Karabıyık, evli ve bir çocuk annesidir.



