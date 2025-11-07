Yeni Şafak yazarı Erdoğan'ın o sözlerini 'açıkladı': 'Vals gibi kötü yollara düşen gençler...'

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Aydın Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki parti grup toplantısında AKP'li gençlere verdiği mesajları "izah" etmeye çalışan bir yazı kaleme aldı.

"Erdoğan'ın gençleri" başlıklı yazısında Erdoğan'ın grup toplantısında dile getirdiği “Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize. Siz takılmayın, alkol şişelerinden Haç yapan 3-5 şarlatana. Bu ülkede, alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini bilen, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan fedakâr, cefakar, eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor” şeklindeki sözlerini hatırlatan Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın sözlerini şöyle yorumladı:

"Anladığımız şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cadılar bayramı” gibi, “vals” gibi olumsuzluklara ya da başka şekillerde kötü yola düşen gençlere karşın, 23 yılda farklı bir gençliğin yetiştiğini, bu gençliğin sayısının da geçmişe nazaran daha da arttığını söylemeye çalıştı."

Bir dans türü olan valsten "kötü yol" örneği olarak bahseden Ünal, sözlerini yine AKP dönemini ve Erdoğan'ı överek şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı Necip Fazıl gibi, yetişmesini sağladığı bu nesille ne kadar iftihar etse azdır. AK Parti icraatlarından yarına bir şey kalmasa bile işte o yetişmiş nesil kalacak. O nesil hesaba katılmadan Türkiye’de denklem kurulamayacak. Erdoğan gururlanmakta ve “’23 yılda ne yaptınız?’ derlerse, 23 yılda en başta Anadolu Kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik” demekte sonun kadar haklı."