Yeni seçim ittifakının ismi ve sembolünü açıkladı: 5 parti görüşmelere başlıyor
Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında, yeni seçim ittifakının ismini ve sembolünü açıkladı. Yarkadaş, 5 partinin görüştüğünü belirtti.
Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.
2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken yeni seçim ittifakıyla ilgili Yarkadaş "Yarın Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacak sonra Fatih Erbakan’la bir araya gelecek ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Saray’a giderken değişti
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Başından vurulan Cenk Çelik hakkında yeni gelişme