Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'görevden af' talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli yerine getirilen Vahit Kirişci, Meclis'te yemin ederek göreve başladı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 15:29
Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Kirişci, Genel Kurul'da kürsüye çıkarak yemin etti.

Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.


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