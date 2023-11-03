Yeni Ülke, 100'üncü yıl sempozyumuna çağırıyor: 'Cumhuriyet soldur, sol cumhuriyettir'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 20:45

Güncelleme: 03.11.2023 - 20:45

Aylık fikir dergisi Yeni Ülke, Cumhuriyet’in 100.yılında “Cumhuriyet’in yol haritasını tartışmaya” davet ediyor.

Dergi, 5 Kasım 2023 Pazar günü Kozyatağı Kültür Merkezinde “Cumhuriyet soldur, sol cumhuriyettir” başlığıyla sempozyum düzenleyecek.

Sempozyuma pek çok aydın, yazar ve siyasetçi de konuşma yapacak.



Gazetemiz yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Işık Kansu ile Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı, Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Prof. Dr. İzzettin Önder'in de konuşmacı olduğu sempozyumun programı şöyle:







