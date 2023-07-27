‘Yeni Zekeriya Öz’, gazeteci hakkında şikayette bulundu: 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:49

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:49

BirGün yazarı ve gazeteci Ayça Söylemez'e, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayetinin ardından dava açıldı. Gazeteci Söylemez hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın gerekçesi ise BirGün'de 18 Şubat 2020'de yayımlanan "Yetenekli hâkim bey" başlıklı yazı. Gazeteci Söylemez söz konusu yazıda, dönemin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'i konu ediniyordu.

Söylemez yazısında Akın Gürlek’in, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını yargıladığını yazmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Söylemez hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KILIÇDAROĞLU ‘YENİ ZEKERİYA ÖZ’ÜMÜZ’ DEMİŞTİ

Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan karara imza atan Akın Gürlek'e tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Akın Gürlek, yeni Zekeriya Öz'ümüz. 'Ne hakkı hukuku, nereden çıkardınız bunları' diyor. 'Sadece bana bir göz kırp, ben gereğini yaparım' diyor. 'Adaleti katleden adam kimdir?' diyorsanız, Akın Gürlek'tir. Yeni Zekeriya Öz'dür" dedi.

'AYM kararını tanımayan hakim' olarak bilinen Akın Gürlek, Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcılığı'na atandı.