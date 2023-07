Gözaltına alınan gazetecilerden Fırat Can Arslan tutuklandı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 19:27

Güncelleme: 25.07.2023 - 19:27

Gazeteciler Sibel Yükler ve Fırat Can Arslan Ankara’daki, Delal Akyüz ise İzmir’deki evlerine bu sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Üç gazetecinin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinde tanımlanan ‘terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef göstermek’ ile suçlandıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan Sibel Yükler ve Fırat Can Arslan Ankara Adliyesi’ne, Delal Akyüz ise İzmir Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık sorgularının ardından Fırat Can Arslan tutuklaması, Sibel Yükler ve Delal Akyüz ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fırat Can Arslan’ın tutuklanmasına, Sibel Yükler ve Delal Akyüz’ün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.