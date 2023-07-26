Gazeteci Evrim Kepenek serbest bırakıldı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:22

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:57

Bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek’in evine dün polis baskını düzenlendi. Beyoğlu Güvenlik Şube’ye bağlı polislerin Kepenek’in tüm dijital materyallerine el koymasının ardından Kepenek, plastik kelepçeyle gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, ilk olarak Kepenek’in "kamu görevlisini hedef göstermek" iddiasıyla karakolda ifadesi alındı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Bu sabah saat 10.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Kepenek’e polisler metal kelepçe taktı. Güvenlik ekipleri gelişmeleri takip eden gazetecilere “Çekim yapmak için izniniz var mı” diyerek engel oldu. Adliyeye getirildikten sonra nöbetçi savcılığa çıkarılan Kepenek'in savcılıkta ifadesi alındı.

Kepenek'in savcılıktaki ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve ayda bir imza vermek şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

PEŞ PEŞE BASKIN YAPILMIŞTI

Gazeteciler Sibel Yükler ve Fırat Can Arslan Ankara’daki, Delal Akyüz ise İzmir’deki evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Üç gazetecinin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinde tanımlanan ‘terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef göstermek’ ile suçlandıkları öğrenildi.

Savcılık sorgularının ardından Fırat Can Arslan’ın tutuklanmasına, Sibel Yükler ve Delal Akyüz’ün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Bunların ardından, bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek’in evine de polis baskını düzenlendi. Beyoğlu Güvenlik Şube’ye bağlı polisler, bugün öğlen saatlerinde Kepenek’in Beyoğlu'ndaki evini basmıştı. Polisler, bir saat süren aramanın ardından editör Kepenek'i gözaltına almıştı.