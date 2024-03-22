Fatih Erbakan açıkladı: Televizyon kanallarına 'Yeniden Refah' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’lilerin sözlerine yanıt veren Fatih Erbakan, "Diyorlar ki ‘Efendim Yeniden Refah Partisi bize kaybettiriyor.’ Size biz kaybettirmiyoruz, size kaybettiren İsrail’le ticarete devam etmeniz" dedi. Erbakan, televizyon kanallarında çıkmamaları için iktidarca talimat verildiğini de söyledi.

ANKA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:31
Fatih Erbakan açıkladı: Televizyon kanallarına 'Yeniden Refah' talimatı
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Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl’de partilerine yönelik sözleri nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarı eleştirdi. 

"SİZE KAYBETTİREN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINIZ"

Düzenlenen mitingde seçmenlerine seslenen Erbakan, Türkiye'den Gazze'ye saldırıları devam eden İsrial'le ticaretin devam etmesine dikkat çekerek şunları söyledi:

Diyorlar ki efendim Yeniden Refah Partisi bize kaybettiriyor. Ya size biz kaybettirmiyoruz, size kaybettiren İsrail’le ticarete devam etmeniz. Size kaybettiren 22 yıldır borç faiz zam vergi ekonomisidir. Size kaybettiren emekli asgari ücretle dar gelirliyi içine düşürdüğünüz durumdur. Size kaybettiren 22 senedir uyguladığınız belediyecilik anlayışınızdır."

"TELEVİZYONLARA TALİMAT VERİLMİŞ"

İktidarın partisinden kimseyi çıkarmamak için televizyonlara talimat verildiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti: 

"Bütün gazeteciler, anketçiler, televizyoncular hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz bizi konuşuyor. ‘Anadolu’da, sahada en güçlü rüzgar Yeniden Refah Partisi rüzgarıdır’ diyor. Televizyonlar bizi çıkartamıyorlar neden çünkü ambargo var. Talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve Genel Başkanı televizyonlara çıkamıyor. Yasak konulmuş. Gece gündüz Yeniden Refah’tan konuşuyor, stratejisinden bahsediyor. 

Yeniden Refah Partisi temsilcisini davet edemiyor, ‘siz ne diyorsunuz sizinle ilgili konuşuyoruz, size cevap hakkı doğdu, sizin adınız geçti’ bunu diyemiyor. Bizzat yukarılardan talimat gitmiş ve bugün gazetelere televizyonlara bugün Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl’den bunu ilan ediyorum. Televizyonlara çıkmamızı engelleyebilirler ancak milletimizin gönlüne girmemizi engelleyemeyecekler."


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