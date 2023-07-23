Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? YRP'li Aydal: 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:03

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yenİden Refah Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

"GENEL BAŞKANIMIZ BU DURUMU ANLATACAKTIR"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

"Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz, böyle bir durum yok. Yapılan işlemlerde de bizim dahilimiz yok. Sanıyorum yakın zamanda sayın Genel başkanımız bu durumu berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı. O zaman bizim AK Parti'den ne farkımız kalacak? Ben geçmişte 20 yıl AK Parti'nin bütün yanlışlarını yazan kişiyim. Biz 1.5 aylık bir seçim sözleşmesi yaptık, o kadar"

Ayrıca YRP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise ilaç fiyatlarında esas alınan 1 Euro bedelinin yüzde 30,5 oranında artırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı eleştirdi.

"ÇARE BİZDE" VURGUSU

Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlaç fiyatlarına esas alınan 1 Avro bedeli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile %30,5 artırıldı. Bu, 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tıbbî ürünlerde %30,5 zam demek. Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri tetiklemeye devam ediyor. Halkımızı fakirleştiren, maaş artışlarını ele geçmeden eriten bu kısır döngüden çıkmak mümkün. Çare bizde. Yeniden Refah Partisi’nde. Milli Kaynak Paketleri’nde"