Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Başlıyoruz'
Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi.
Paylaşımı alıntılayan Fatih Erbakan ise, "Buyrun Başlıyoruz!" yanıtını verdi.
Buyrun Başlıyoruz! ???? https://t.co/q0S3GsKdcv— Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) February 1, 2025
Etiketler: #Yeniden Refah Partisi #erbakan #fatih erbakan
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