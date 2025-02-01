Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Başlıyoruz'

Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Başlıyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 22:52

Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi.

Paylaşımı alıntılayan Fatih Erbakan ise, "Buyrun Başlıyoruz!" yanıtını verdi.


Etiketler: #Yeniden Refah Partisi #erbakan #fatih erbakan

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