İzmir'de Yeniden Refah adayı AKP lehine yarıştan çekildi

İzmir’in Bergama ilçesinde Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, AKP lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:31
İzmir'de Yeniden Refah adayı AKP lehine yarıştan çekildi
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İzmir’in Bergama ilçesinde Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Metin, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşerilerim gördüğüm lüzum üzerine Bergama Belediye Başkanı Adaylığından Cumhur İttifakı Adayı Dr. Sadık Doğruer adına çekildiğimi sizlere bildirmek istiyorum. Bu kararı almamda adaylığım kesinleştiğinde yaşadığım bazı olaylar ve Bergamamızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması Bergamamızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması ve yöremizdeki eş dost iş arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler özellikle son günlerde şahsımı telefonla arayarak seçim süreci ile ilgili yaptığımız görüşmeler de etkili olmuştur. Beni bu süreçte gerçekten destekleyen yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize Saygı ve Sevgilerimi Sunuyorum. Allah’a emanet olun.”



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