Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz’e engel: 'TGRT’ye davet ettiler, yayına çıkarmadılar'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 29.03.2024 - 14:54

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bu sabah iktidara yakın TGRT Haber’de Cem Küçük’ün sunduğu Günaydın Türkiye programına davet edildi.

Programın sunucusu Cem Küçük, Altınöz'ün konuk olacağı yayını sosyal medya hesabından "Artık seçime 1 gün kaldı. Hatırlatalım. Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" diyerek duyurdu.

Ancak yayın saati içerisinde Altınöz yer almadı. Olayın perde arkası ise Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklama ile açığa çıktı. Partinin açıklamasına göre Altınöz TGRT'ye geldiğinde, kendisinin konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına iletildi ve yayın iptal edildi.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet Altınöz, bu sabah saat 09:20'de TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunduğu Günaydın Türkiye programına davet edildi.

Sayın Altınöz, kanala geldiğinde kendisinin konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına iletildi.

Bilinmesini isterz ki; hiçbir ambargo ve kısıtlama üye rekorarı kıran ve Türkiye'nin dört bir yanında yerel yönetimleri devralmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi'i engellemeye yetmeyecektir.

Son dönemde partimize dönük algı operasyonları ve ambargolar hız kesmeden devam etmektedir. Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur. Yeniden Refah Partisi, Ahlaklı Belediyecilik şiarıyla hazırlandığı 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerden iktidara gelecek ve Türkiye'nin en önemli belediyelerini alıp yoluna güçlenerek devam edecektir."