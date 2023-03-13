Yeniden Refah Partisi yöneticisi: Partide eğilim ittifak olmaması yönünde

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:34

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:39

AKP'nin Cumhur İttifakı saflarına katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi (YRP) yönetiminden kritik bir açıklama geldi.

T24'ün haberine göre, YRP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski Kocaeli il Başkanı Mehmet Aras, ittifak görüşmeleri kapsamında partisinin, Cumhur İttifakı’ndan karşılanmasını istediği 30 maddelik bir talebi olduğunun altını çizerken şöyle devam etti:

“Şöyle diyoruz, siz bize geldiniz ama bizim milli görüşün ilkeleri var. Denk bütçesinden, eş başkanlığa kadar. Borçlanma konuları var tabi. Biz bunları bir görüşün dedik Cumhur İttifakı’na. Onlar da bunları görüşecekler. Salı günü de, yani yarın, bizimkiler 'evet' veya 'hayır' diyecek. Büyük çoğunluk ise ittifak olmaması yönünde kanaat bildirdi. Ama kararı genel merkez verecek. Genel merkez bir karar verirse yapacak bir şey yok Siyasi Partiler Kanunu’na göre. Henüz daha 'evet', 'hayır' demedi. Genel Başkan, sadece görüşlerimizi aldı” diye konuştu.

"ANKARA'NIN TAPUSUNU DA VERSENİZ..."

Habere göre, şart koştukları maddelerin kabul edilmesi gerektiğini belirten Aras, "Tayyip Bey ile aynı dönemde, aynı partide belediye başkanıydım. Milli Görüş elbisesini çıkarıp papaz elbisesini giydi. Eş başkanlık yaptı. Irak’ın bombalanmasını kabul etti. Bana Ankara’nın tapusunu da verseniz ben 'evet' diyemem. Yarın Allah'a hesap vereceğiz" dedi.