Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye 'transfer'
Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.
AKP'de yarın yapılacak olan Melikgazi İlçe Kongresi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe, partilerinden istifa ederek AKP saflarına katıldı.
Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.
Özdemir ve Menevşe'nin rozetleri ise yarın yapılacak kongrede takılacak.
Etiketler: #Yeniden Refah #AKP #kongre
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