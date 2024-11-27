Yeniden Refahlı belediye başkanı istifa etti: 'Daha iyi hizmet verebilmek için...'

Sivas’ın Gemerek ilçesi Belediye Başkanı Sezai Çelikten, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refahlı belediye başkanı istifa etti: 'Daha iyi hizmet verebilmek için...'
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 18:38

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olan ve yüzde 58.91 oy oranıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Çelikten, partisinden ayrılma kararı aldı.

Çelikten’in yanı sıra Yeniden Refah Partisi’nden 9 belediye meclis üyesi ile bir il genel meclis üyesi de istifa etti.

Belediye Başkanı Sezai Çelikten’in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu ifade edildi.


Etiketler: #Gemerek #Yeniden Refah #istifa

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