Yalçın Koşukavak'tan istifa yanıtı: 'Anlamlandıramıyorum'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:35

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın Koşukavak, erken gol bulduklarını belirterek, "İlk yarı itibarıyla çok net 3-0 devreyi bitirebileceğimiz bir maçtı. Rakip bize geçiş hücumundan çok fırsat verdi. Geçiş hücumlarında haftalardır buna benzer problemler yaşıyoruz, maçı öldürmediğimiz için rakip sürekli canlı kalıyor" dedi.

KOŞUKAVAK'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Alınan skordan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Koşukavak, "Yukarısıyla puan farkımızı çok rahat kapatabileceğimiz bir maçtı. İşte futbol böyle, rakip size fırsatı verdi mi maçı öldürmeniz gerekiyor, öldürmediniz mi rakip canlı kalıyor, sonra da böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarların "istifa" tezahüratlarına da değinen Koşukavak, şunları kaydetti:

"Çok üzülüyorum. Sonuçta biz Iğdır şehrine hizmet ediyoruz, profesyoneliz, benim anlam veremediğim bir durum var, kulübenin arkasında uzun zamandır var. Bu takım 20 transferle yeni kurulmuş, bir alt ligden çıkmış, bugünkü rakibiniz sizden çok daha fazla maliyetle bir kadro kurmuş, ligde şu anda kırmızı alanda, siz beşinci sıradasınız, ben anlamlandıramıyorum. Arkadaki arkadaşlar Iğdır FK’nin gol yemesini bekliyor."