Yeniden Refah'ta 'Erdoğan' krizi: Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Yeniden Refah Partili Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine 'Bu sözleri şiddet kınıyorum' diyerek partisinden istifa etti.
Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden
Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek Yeniden Refah Partisi’nden
istifa etti.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler
seçiminde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak belediye başkanı seçilen Hilmi
Şen, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Şen, partinin Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle istifa kararını aldığını
belirtti.
'BU SÖZLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM'
Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Şen, şu sözleri
kaydetti:
“31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Yeniden Refah Partisi’nden
Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın ‘Erdoğan Anayasayı değiştiremezse başka
ülkeye gider, Amerika’ya gider’ sözlerini çirkin bir şuursuzluk ve
saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyorum.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, süreçlerde milliyetçiliğin temel alınması ve milli birlik beraberliğin hat safhada olması gerekirken, Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımıza yönelik parti içerisinde yer alan olumsuz tutum ve hareketler sebebiyle Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyorum.”
DOĞAN AYDAL NE DEMİŞTİ?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın "Erdoğan Amerika'ya gidecek" iddiası siyaset gündemine oturmuştu.
Halk TV’de Gündem Özel canlı yayınında konuşan Ayda, “Anayasa değişmezse Erdoğan’ın Amerika’ya gideceğini düşünüyorum” dedmişti.
Programda hazır bulunan İsmail Saymaz, “Erdoğan ile siyaseten karşı olabiliriz, eleştirebiliriz, ama ne yapıp yapmayacağını bilmeniz gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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