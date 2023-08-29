Yeniden Refah'tan AKP'ye: 3 ayda ortalığı mahvettiler, milletin anasını ağlattılar

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:45

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:45

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'da, Derya Düğün Salonu'nda yapılan Ağustos Ayı İl Divan Kurulu Toplantısı'na, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde partinin İstanbul'dan aday olarak gösterdiği Lütfi Şenocak'ın konuşması damga vurdu.

Toplantıda partinin Samsun İl Başkan Yardımcılığı'na seçilen Şenocak, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Partimiz İttifaka 30 madde sundu. Ülke menfaati için bu maddeleri hayata geçirebilirlerse destekleriz, yok geçiremezlerse zaten bizim hedefimiz iktidar olup, bunları uygulayıp milletimizin refahını arttırmaktır. Ama görüyoruz ki, iktidar faizi yükseltmeyeceğini ifade etmesine rağmen, 3 ayda ortalığı mahvettiler, milletin anasını ağlattılar. Şimdi biz nasıl destek vereceğiz? Bizim ülkemizde para politikalarından anlayan bir tane adam yok muydu arkadaşım? Dışarıdan adam getiriyorsun? Yeniden Refah gizli görüşmeler yapıp Amerika ve İngiltere'den icazetle ülke yönetmeye talip değildir. Biz bu ülkenin ekonomisini de düzelteceğiz, eğitimini de, tarımını da düzelteceğiz. Hedefimiz milletimiz ve devletimiz için iktidar olmaktır. Bu amaçla ehliyetli ve liyakatli adaylarımızla mahalli seçimlerde tozu dumana katacağız, iktidara yürüyeceğiz."

İl Başkanı İbrahim Yaşar ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değişmeyen vizyonumuzu yeni arkadaşlarımızla sürdüreceğiz. Geçmiş dönemlerde elinden geleni yapan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyor, her zaman katkılarını bekliyoruz. Bununla birlikte temel ilkemiz şudur: Baş başa, baş genel başkanımıza bağlıdır. Her türlü fikre açık olmakla birlikte istişare sonunda nihai karar verilmesinin ardından yorum yapmanın gereksizliğinin altını çizmek isterim."

İHSAN ŞENOCAK'IN AĞABEYİ: Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Lütfi Şenocak'ın, laikliğe düşmanlığını gizlemeyen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak'ın ağabeyi olduğu biliniyor.