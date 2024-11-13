'Yenidoğan' çetesinden yeni yazışmalar: 'Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:23

Güncelleme: 13.11.2024 - 13:23

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edip yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getirdiği iddia edilen Yenidoğan Çetesi'yle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda, çete üyeleri arasında geçen ve bugüne kadar ortaya çıkmayan yazışmaları paylaştı.

Çömez'in paylaşımına göre, yazışmalarda bebeklerin durumunu alaya alan, "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun" diyerek soğukkanlılıkla bebekleri ölüme götürdüğü görülüyor.

İşte o yazışma:

"Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!

Doktor: Entübe edelim.

Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.

Doktor: ??

Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun."

"ÇIRPINIRKEN OKSİJENSİZ KALIP ÖLÜYOR"

Turhan Çömez, Çetenin tuzaklarına düşürdükleri bebekleri nasıl ölüme gönderdiklerini bir örnek ile anlattı.

Çömez o olayı şöyle aktardı:

"Michelle Nwando Opara. Medilife Hastanesi’ne sevkediliyor. Yaşı büyük olduğu için pediatrik yoğun bakıma alınması gerekiyor. Ama hastanede bu ünite yok. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınıyor.

Kuvöz küçük geldiği için çocuğu bir beşiğe yatırıyorlar. Doktor yok. Hemşire entübe etmeye çalışırken çocuğun kalbi duruyor. Hayata döndürmeye çalışırken hatalı ilaç da kullanılıyor. Aynı gün hastanenin Sağlık Müdürlüğü tarafından başka bir nedenle denetleneceği bilgisi geliyor.

Çocuğu apar topar diğer şubeye yolluyorlar. Orada da bebek yoğun bakım ünitesine alınıyor. Yine bir beşiğe. Çünkü pediatrik yoğun bakım ünitesi orada da yok. Hatta doktor ve hemşire de yok. Sadece bir hemşire yardımcısı var. O da yoğun bakımdan çekip gidiyor.

Döndüğünde ise çocuğun çoktan hayatını kaybettiğini görüyor. Çünkü çırpınırken zavallı çocuk makineden ayrılmış ve oksijensiz kalmış. Makine de çok eski olduğu için alarm bile vermemiş. Bu sadece çok küçük bir örnek."